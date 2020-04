Kołobrzeska plaża nie jest zagrodzona. Na szczęście pozostaje pusta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Przemysław Polanin [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od północy obowiązują kolejna ograniczenia w przemieszczaniu się. Dotyczą one między innymi plaż, bulwarów i parków. W środę w Kołobrzegu nasz reporter sprawdził, czy nad morzem coś się zmieniło.

Okazuje się, że wejścia na plażę nie zostały w żaden sposób wygrodzone ani oznakowane. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że liczy na odpowiedzialność mieszkańców, ale dalsze decyzje będą zależały właśnie od tego, czy kołobrzeżanie dostosują się do zaleceń.



- Umówiłam się z zarządzaniem kryzysowym, strażą miejską i komendantem policji, że jeżeli te apele nie poskutkują, to od jutra będziemy mieli czas na to, aby wygrodzić taśmą zejścia na plaże - mówi Mieczkowska.



Od rana na nadmorskich bulwarach pojawiają się za to częściej patrole policji. Służby baczniej śledzą w tych miejscach również miejski monitoring. Osobom łamiącym zakaz grozi grzywna.