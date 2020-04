W Kołbaskowie spisują mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

W szesnastu gminach w całym kraju rozpoczął się drugi spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W województwie zachodniopomorskim programem tym objęta jest gmina Kołbaskowo.

Przez najbliższy miesiąc jej mieszkańcy odpowiadać będą na szereg pytań stawianych przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. Ze względu na zagrożenie koronawirusem będzie to miało głównie charakter rozmowy telefonicznej z rachmistrzem. Choć nie tylko.Jak mówi Agnieszka Brzezińska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie, możliwy jest również samodzielny udział każdego z mieszkańców w tegorocznym spisie.- Mieszkaniec gminy Kołbaskowo powinien wejść na stronę spis.gov.pl . Formularz spisowy zawiera pytanie odnośnie gospodarstwa domowego, warunków mieszkaniowych, a także naszej sytuacji osobistej. Będziemy pytać o wykształcenie, stan cywilny, narodowość - tłumaczy Brzezińska.Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy gminy Kołbaskowo. Drugi spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego potrwa do 30 kwietnia bieżącego roku.