Ważny komunikat z ZUS-u. Nie będzie potwierdzenia

Potwierdzenia nie będzie - to ważna informacja dla osób, które zdecydowały się, żeby wniosek czy podanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć osobiście.

W punktach obsługi interesantów nie ma pracowników. Wszystkie dokumenty należy wrzucić do przystosowanego do tego pojemnika.- Nie jesteśmy w stanie potwierdzić przyjęcia wniosków - tłumaczy Karol Jagielski, rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. - W jak najlepszej wierze zostaną przez nas rozpatrzone, zostaną wyjęte i będą procedowane zgodnie z zasadami. Oczywiście, potwierdzenia nie będzie, bo pracownicy Biura Obsługi Klientów nie pracują, są odizolowani od naszych klientów dla obopólnego bezpieczeństwa. Nie możemy spotykać się w większych grupach, ale możemy, jeśli ktoś potrzebuje, taki wniosek papierowy zostawić w naszej skrzynce. Alternatywą jest też nadanie go przez pocztę.Przedstawiciele Zakładu zachęcają jednak do tego, żeby dokumenty składać pocztą elektroniczną. Wówczas automatycznym potwierdzeniem złożenia wniosku czy podania - będzie wysłany na poprawny adres e-mail. Odpowiedzi na część nurtujących nas pytań - możemy znaleźć na stronie ZUS-u.