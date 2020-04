Kotula do ministra edukacji w sprawie matur: To ostatni dzwonek na decyzję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Posłanka Lewicy apeluje do ministra edukacji. To jest "ostatni dzwonek", aby odpowiedzieć na pytanie, czy odbędą się zaplanowane na wiosnę egzaminy - mówiła w "Rozmowach pod krawatem" Katarzyna Kotula.

Ósmoklasiści ostatnio pisali próbny egzamin zdalnie, a od dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ma publikować próbne arkusze dla maturzystów. Decyzji, co dalej? - na razie nie ma. Zdaniem Kotuli, najwyższy czas, aby ją podjąć - mówiła posłanka Lewicy w Radiu Szczecin.



- Jako matka tegorocznej maturzystki, będę dziś apelowała do ministra edukacji narodowej o to, żeby udzielił nam odpowiedzi na pytanie, czy matury się odbędą, czy one być może się odbędą w innym terminie. To jest naprawdę ostatni dzwonek na odpowiedź na to bardzo ważne pytanie, dlatego że to już kwiecień. Za chwilę przerwa świąteczna i po tej przerwie świątecznej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów. Musimy wiedzieć, czy maturzyści przystąpią do egzaminów. W mojej ocenie to jest niemożliwe - powiedziała Katarzyna Kotula.



Według pierwotnego harmonogramu, egzaminy ósmoklasisty powinny rozpocząć się 21 kwietnia. Matury są zaplanowane od 4 maja.