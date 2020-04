Fot. pixabay.com / SchoolPRPro (CC0 domena publiczna)

18 tabletów i 21 laptopów dostaną stargardzcy uczniowie podstawówek. Sprzęt trafi do nich za mniej więcej dwa tygodnie.

Miasto dostanie na ten cel 100 tysięcy złotych z rządowego programu Zdalna Szkoła.



Każdy z komputerów będzie wyposażony w urządzenie do odbioru mobilnego internetu. Urządzenia dostaną przede wszystkim te rodziny, w których nie ma sprzętu do korzystania z sieci. Dzięki temu dzieci będą mogły kontynuować naukę mimo stanu epidemicznego i zamknięcia szkół. Komputery i tablety trafią do uczniów z wszystkich jedenastu podstawówek w Stargardzie.