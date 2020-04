Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jednorazowe maseczki, rękawiczki, okulary, ubrania ochronne i środki dezynfekujące otrzymają ochotnicze straże pożarne w regionie do walki z koronawirusem. Wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo strażaków.