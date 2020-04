Plac składowy z dnia 29.02.2020. Fot. tunel-swinoujscie.pl

Budowa tunelu w Świnoujściu ma mały poślizg, ale trudno mówić o opóźnieniach. W ten sposób prezydent kurortu uspokaja mieszkańców, którzy pytają, czy epidemia koronawirusa nie wpłynie na opóźnienie tej inwestycji.

Janusz Żmurkiewicz odpowiada, że nie ma się czym martwić.



- Wszystko biegnie zgodnie z planem. Jest opóźnienie miesięczne, czy nawet dwumiesięczne, ale to nie jest problem. Wszystko na dzisiaj jest realizowane zgodnie z planem - mówi Żmurkiewicz.



Przypomnijmy, że w Chinach budowana jest maszyna, która wydrąży tunel pod Świną. A ten ma być gotowy do września 2022 roku. Koszt całej inwestycji to prawie 800 mln złotych.