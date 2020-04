Księża ograniczają comiesięczne wizyty u chorych. Można jednak się umówić

Fot. pixabay.com / PhotoMIX-Company (CC0 domena publiczna)

Nie ma rekomendacji Konferencji Episkopatu Polski jeśli chodzi o odwiedziny chorych w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca, bo to wizyty indywidualne - mówi kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

Zwyczajowo kapłani odwiedzają w swoich parafiach chorych, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. W okresie epidemii koronawirusa i obostrzeń wprowadzanych przez rząd, ta praktyka jest uzależniona od poszczególnych parafii.



Księża posługują w domach tym, którzy nie mogą dotrzeć do kościoła na niedzielną Mszę Świętą. Raz w miesiącu odwiedzają chorych, spowiadają ich i udzielają Komunii Świętej - mówi ks. dr Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Każda parafia ma swoje ogłoszenia. Warto skonsultować się z internetową stroną parafialną, gdzie są na pewno zamieszczone takie ogłoszenia w tym względzie. Zawsze chorzy bądź ich bliscy mogą się upewnić poprzez telefon do kapłana, który zwykle co miesiąc przychodził z posługą sakramentalną do danego chorego - mówi Zyga.



Proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie ks. Mariusz Wencławek przyznaje, że takie odwiedziny zostały odwołane w ostatnią niedzielę. Są jednak wyjątki.



- Niektórzy z nich pomimo naszej decyzji zażyczyli sobie, abyśmy ich odwiedzili. To tak wypada, że na 20 osób jedną ksiądz odwiedzi z sakramentami świętymi. Niektórzy mają opiekunów, którzy nie życzą sobie, aby ktokolwiek obcy wchodził do domu - mówi ks. Wencławek.



W związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował, że w Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.