Internetowe zwierzęce poranki dla najmłodszych

Na spotkania z przyrodą i zwierzętami w internecie zaprasza Marzena Białowolska ze szczecińskiej Fundacji Dzikich Zwierząt.

Autorka przybliży najmłodszym tryb życia poszczególnych zwierzaków, zdradzi czym się żywią i powie jak się zachować, kiedy spotkają dzikie, ale ranne lub bardzo młode zwierzę.Do tego w każdym odcinku będzie gość specjalny - wyjaśnia Marzena Białowolska.- To będzie mały jeż, którego przybliżę dzieciom. W następnych odcinkach, jak już będzie ciepło, będę chciała pokazać im domek, który zbudowałam dla pięknych i dużych jeży, które u mnie zimowały. Zostaną przy dzieciach uwolnione do natury. A przy okazji zobaczą zimowy domek, który każdy może zrobić w swoim ogrodzie. Takie rzeczy chcę właśnie pokazywać dzieciom - mówi autorka.Marzena Białowolska na co dzień zajmuje się między innymi ratowaniem rannych lub chorych dzikich zwierząt.Program będzie można oglądać w każdą sobotę i niedzielę od godziny 10 na Facebooku - „ Fundacja Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska ". Dla najaktywniejszych małych uczestników będą nagrody.