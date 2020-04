Policja zabezpieczyła najstarszy nagrobek z dawnego Cmentarza Grabowskiego [WIDEO]

Mat. Policja Zachodniopomorska

O nagrobku x XIX wieku policję poinformowała nasza redakcyjna koleżanka Agata Rokicka po tym, jak informacje przekazała jej dr Barbara Patlewicz, historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, która zawodowo zajmuje się cmentarzami we Lwowie.

Nagrobek znajdował się przy drodze na terenie parku Żeromskiego, który dawniej był Cmentarzem Grabowskim. Funkcjonował on w latach 1802-1900. Nagrobek, najprawdopodobniej został wykopany spod ziemi i przygotowany do wywiezienia.



Policjant ustalił, że jest to nagrobek maklera giełdowego Johanna-Juliusa Röschera, zamieszkałego przy dzisiejszej ul. Wyszyńskiego (dawniej Breitestraße 380). Pochodzi z 1867 roku. Jest to najstarszy istniejący nagrobek z dawnego Cmentarza Grabowskiego.



O odnalezionym nagrobku został powiadomiony Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.