12. Brygada prowadzi zbiórkę dla Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Środki czystości i zgrzewki wody mineralnej - zbierają żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej.

Jeszcze do poniedziałku można wesprzeć akcję szczecińskiej jednostki, która chce pomóc pracownikom i podopiecznym Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.



Wystarczy przywieźć potrzebne rzeczy do koszar - tłumaczy kapitan Błażej Łukaszewski, rzecznik prasowy "Błękitnej Brygady".



- Doszedłem do wniosku, że warto przedstawić dowódcy propozycję, aby 12. Brygada Zmechanizowana podjęła jakąś inicjatywę. Chodzi o zbiórkę najbardziej potrzebnych przedmiotów dla szpitala. Abyśmy, jako wojsko, pomogli im w walce z koronawirusem. Środki zbiera jedna z sekcji 12. Brygady Zmechanizowanej. Wstępnie ogłosiliśmy, że będziemy zbierać te wszystkie przedmioty do poniedziałku - mówi Łukaszewski.



Dary można zostawiać w budynku numer 4 na 1. piętrze w koszarach przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.