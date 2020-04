3.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień dziewiętnasty - Szczecin - autobusy i tramwaje [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Komunikacja miejska. To tutaj każdy może spotkać każdego. Zdrowy chorego, zakażony czystego. Komunikacja miejska, to tutaj #zostańwdomu widać najlepiej.

Na początku było jak zawsze. Tłumy. Jeden pchał się przez drugiego. W godzinach szczytu siedzieli tylko ci z refleksem, w ciąży, czasem o kulach, rzadko starsi.



Na początku było jak zawsze. A potem pojawił się zakaz wsiadania pierwszymi drzwiami i później było już nieco inaczej. Niektórych irytował, bo nie mogli kupić biletu u kierowcy, niektórych bawił "bo jak wsiądą Niemcy skoro oni tylko pierwszymi drzwiami umieją?". Ale był, i swoją rozpiętą za dwoma pierwszymi siedzeniami za kierowcą biało-czerwoną taśmą niepokoił. Bo strefa zakazana zawsze niepokoi.



Na początku było jak zawsze, później było trochę inaczej. A potem zamknięto szkoły i stało się dziwnie. W autobusach zrobiło się nieco luźniej i w tramwajach luźniej było też. I ten stan niepokoił jeszcze bardziej, bo nagle o siódmej rano średnia wieku pasażerów wzrosła o kilkanaście lat. A wśród samych starszych ludzi, nikt nie czuje się dobrze. Nawet starsi ludzie. No chyba, że to spotkanie klubu seniora.



Na początku było jak zawsze, później było trochę inaczej, potem zamknięto szkoły. A następnie nas zamknięto w domach. I zrobiło się bardzo niepokojąco. Na tramwajowo-autobusowych szybach pojawiły się kartki.

Zajezdniowe drukarki drukowały naprędce: "Zostań w domu! Będziesz zdrowy". Rozlepione te kartki zadrukowane zostały właśnie na drzwiach i oknach. Tak byśmy je widzieli. A takie naklejki zawsze niepokoją. Wielu wzięło sobie to do serca... Dla zdrowia przesiadło się do samochodów. Wielu jednak odpowiedzialnych zostało w domach. Jechali tylko ci co musieli. I starsi ludzie.



Na początku było jak zawsze, później było trochę inaczej, potem zamknięto szkoły, następnie nas zamknięto w domach. W końcu ograniczono liczbę osób w pojazdach. Co drugie siedzenie musi być wolne. Inaczej nie pojedziemy. Tak jest teraz. Podróżują już więc tylko ci którzy naprawdę muszą. I starsi ludzie. Nikt się już nie niepokoi. Przywykliśmy.



Z innych miast donoszą o dantejskich scenach w komunikacji. O policji wzywanej do przepełnionych autobusów. U nas jest raczej spokojnie. No chyba, że jest szczyt i nikt nie widzi, bo ten kto powinien akurat pilnuje zupełnie czego innego. Tych co pilnują czegokolwiek też jest za mało.