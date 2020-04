Jak podaje dyrekcja szpitala w Gryficach, trzy osoby z personelu placówki są zarażone koronawirusem.

Kwarantanna trwa na części oddziałów. Budynek główny został zamknięty. Tak będzie do czasu, aż znane będą wyniki wszystkich lekarzy i pacjentów, którzy tam przebywają. Pozostałe oddziały do czasu zakończenia kwarantanny nie przyjmują nowych pacjentów. Chorych wypisano do domów.Można przekazywać paczki dla osób objętych kwarantanną. Muszą być one jednak dokładnie zapakowane i opisane.