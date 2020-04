Liczba zarażeń koronawirusem będzie rosła, nawet do czerwca - w ten sposób ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia komentuje kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Miłosz Parczewski.

W piątek resort poinformował, że w naszym kraju blisko 3150 osób jest zarażonych, to o ponad 200 więcej niż w czwartek i blisko 600 niż w środę.- Na te liczby musimy patrzeć ze spokojem, choć zakażonych będzie przybywać - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prof. Parczewski. - Myślę, że 6 tygodni to minimum. W Polsce te przyrosty są niewielkie, bo w okolicach 12-17 procent.- W naszym regionie do tej pory stwierdzono 89 przypadków, jesteśmy przygotowani na przyjęcie większej liczby chorych - dodaje prof. Miłosz Parczewski. - Oczywiście może tak być, że różne rzeczy mogą się wydarzyć. Może być nieoczekiwana lawina, ale tak jak układamy w tej chwili, to mamy kilka oddziałów przygotowanych, mamy przygotowane specjalistyczne konsultacje, mamy diagnostykę tak, że udaje się zrobić testy. Mamy jeszcze spory zapas łóżek, zobaczymy jak będzie dalej z personelem, bo ludzie się boją.Do tej pory na całym świecie zmarło blisko 54 tys. zakażonych koronawirusem, w naszym kraju 59.