Krzyż Katyński w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

3 kwietnia 1940 roku sowieci rozpoczęli masowe egzekucje polskich oficerów w Katyniu, Miednoje i Piatichatkach.

Cały czas odkrywamy kolejne nazwiska osób zamordowanych w Katyniu - mówi Paweł Libera z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. - Kierownik polskiej grupy Memoriału Aleksander Gurjanow opublikował księgę "Pomordowani w Katyniu". Udało mu się ustalić nowe osoby zamordowane w Katyniu, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. To, co wydali, jest naprawdę imponujące. To, że udaje się znaleźć prawie 300 nowych osób w Ostaszkowie to fenomen i w pewnym sensie odkrycie roku.



- Dalej nie udało się uzyskać tzw. listy białoruskiej, która zawiera spis nazwisk osób zamordowanych na terenie Białorusi - dodaje Libera. - Co właściwie kierowało Stalinem i jego najbliższymi współpracownikami, kiedy podpisywali decyzję z 5 marca 1940 roku. Odpowiedzi są różne. Wszyscy oficerowie byli uważnie rozpracowywani przez NKWD w czasie pobytu w obozie. Prawdopodobnie, NKWD było przekonane, że większość z nich nie nadaje się do jakiejkolwiek współpracy z sowietami.



Prezydent Polski Andrzej Duda uczcił w piątek pamięć ponad 22 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów i złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.