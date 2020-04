W Pogoni zarobią o połowę mniej

Piłkarze Pogoni zgodzili się na obniżki płac o 50 procent zaproponowane przez zarząd szczecińskiego klubu, który musi szukać oszczędności w budżecie z powodu pandemii koronawirusa.

22 graczy portowej drużyny podpisało w piątek aneksy do umów redukujących ich wynagrodzenie. Piłkarze będą dostawać teraz o połowę zmniejszone pensje, jednak nie niższe niż 10 tysięcy złotych brutto.Ci zawodnicy, którzy rozliczają się z klubem na podstawie fakury VAT otrzymają także wynagrodzenie niższe o połowę, ale nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych netto. Cięcie pensji nie dotyczy 10 młodych zawodników Dumy Pomorza, którzy zarabiają poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. O połowę mniej zarabiać będą także trenerzy Pogoni i sztab medyczny szczecińskiej drużyny, natomiast członkowie zarządu Pogoni zrzekli się pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń.Mniejsze gaże obowiązują od 14 marca do czasu pierwszego ligowego meczu w ekstraklasie rozgrywanego z udziałem publiczności jako impreza masowa, jednak nie krócej niż do zakończenia sezonu 2019/2020 lub do 30 czerwca w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.