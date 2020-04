Szczecińscy artyści zapraszają na spektakl w... internecie

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Szczecińscy artyści wciąż szukają możliwości kontaktu ze swoimi widzami. Impro z Krypty to grupa aktorów skupionych przy Piwnicy przy Krypcie Zamku Książąt Pomorskich, przygotowująca spektakle improwizowane.

W piątek zapraszają na kolejny wieczór zatytułowany „HołmOfis impro”. Będzie to pierwszy internetowy wieczór grupy Impro z Krypty.



- Widzowie i aktorzy będą przed ekranami swoich komputerów i telefonów - mówi aktor Adamam Kuzycz-Berezowski. - Będziemy korzystać z inspiracji, które podrzucą nam nasi widzowie. Tylko tym razem nie możemy ich usłyszeć. Będziemy odczytywać te inspiracje z czata, który będzie uruchomiony w trakcie wideokonferencji i czerpiąc z nich będziemy odgrywać kolejne sceny.



Początek spektaklu w piątek o 21.30, chwilę przed rozpoczęciem przedstawienia na Facebooku Impro z Krypty podany zostanie link do wspólnego oglądania. Spektakl jest darmowy. Ale Impro z Krypty zachęcają do wpłat na rzecz Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.