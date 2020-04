Kulinarne Atelier: jak zrobić zakwas i wielkanocny żur [WIDEO]

Za tydzień Wielkanoc, czas nastawić domowy zakwas na żurek. Jak to zrobić, zdradza Leszek Wodnicki z Kulinarnego Atelier.

- Zróbmy domowy zakwas, nie kupujmy go w tym roku. Sami go przygotujemy. Wsypujemy mąkę do naczynia, dodajemy 6-7 ząbków czosnku, ziele angielskie i liść laurowy. Zalewamy to ciepłą wodą i wszystko należy dokładnie wymieszać. Tajemnicą dobrego zakwasu jest skórka chleba razowego. Na wierzch położymy skórkę, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. I po 3-4 dniach taki zakwas jest gotowy - tłumaczy Leszek Wodnicki.Oprócz przepisu na zakwas, Leszek Wodnicki zdradza także swój pomysł na świąteczny żur na pieczonych kościach. Film oraz przepis do pobrania znajdziecie w tym newsie, a więcej o przepisie po godzinie 12. w " Aktywnej Sobocie ".