Paczka dla Bohatera wspiera kombatantów także podczas pandemii [DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Ponad 200 paczek dla kombatantów i działaczy opozycji niepodległościowej rozwożą wolontariusze. To akcja szczecińskiego stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”.

Prezes Stowarzyszenia Tomasz Sawicki mówi, że tym tym razem ze względów bezpieczeństwa wolontariusze muszą zrezygnować z odwiedzin kombatantów w ich domach.



- Zasady bezpieczeństwa: pukacie, odsuwacie się od drzwi, osoba otwiera i pytacie czy sobie poradzi, jeżeli paczkę zostawicie na wycieraczce. Jeżeli nie, to prosicie by poszła w głąb mieszkania, wchodzicie tylko na tyle, żeby tę paczkę zostawić i można było zamknąć drzwi. Składacie życzenia, pytacie czy jest potrzeba jakiejś dodatkowej pomocy i tyle - dostali słowne instrukcje wolontariusze.



- Czwarta wielkanocna Paczka dla Bohatera, czyli po raz 13 będziemy odwiedzać kombatantów z paczkami świątecznymi. Oczywiście zmieniona forma, inaczej będziemy odwiedzać naszych kombatantów, a raczej dostarczać te paczki. Wszystko przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, maseczki i rękawiczki - mówi Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera".



- Wszystkim za chwilę zmierzymy temperaturę. Na jej podstawie też będę widział, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli macie państwo możliwość, prosiłbym o zmiany rękawiczek albo dezynfekcję, żeby to robić. By dbać o bezpieczeństwo naszych seniorów - zostali poinstruowani wolontariusze.



W paczkach znajduje się żywność z długim terminie ważności, książki, audiobooki, a także kartki z życzeniami od dzieci.