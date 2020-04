Hiszpania: Pojawił się cień nadziei na wygraną z wirusem

Hiszpania. Fot. Anna Arabska-Szmajdzińska [Radio Szczecin/Archiwum]

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przedłuży o kolejne dwa tygodnie - do 26 kwietnia - stan wyjątkowy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju - informuje dziennik "El Pais".

Ostatniej doby w wyniki powikłań po koronawirusie zmarło w Hiszpanii 809 osób.



Hiszpańskie władze twierdzą, że mimo statystyk pojawił się cień nadziei na wygraną z koronawirusem. Podawana codziennie liczba zmarłych jest najniższa od tygodnia, spada także przyrost liczby zakażonych. Obecnie w Hiszpanii notuje się 124 tysiące zainfekowanych czyli więcej niż we Włoszech, ale 34 tysiące osób udało się wyleczyć.



Hiszpania wkracza właśnie w czwarty tydzień obowiązywania restrykcji, przede wszystkim nakazu pozostania w domach. Wyjść można jedynie po niezbędne zakupy, a ograniczona jest także liczba osób, które mogą stawiać się w pracy. Rośnie liczba osób, które pracę straciły.



- 10 marca, po trzech tygodniach na umowie próbnej ja i moi koledzy zostaliśmy zwolnieni - mówi Santiago.



- Mój szef zwolnił niemal wszystkich swoich pracowników - dodaje Carlos.



Bezrobocie w Hiszpanii wzrosło w ostatnich dniach do 9,3 proc. To najwyższy poziom bezrobocia w tym kraju od trzech lat. Szacuje się, że najbardziej ucierpiały dotąd branża hotelarska, bary i restauracje.



Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii, na całym świecie w wyniku Covid-19 zmarło dotąd ponad 60 tysięcy osób, a milion 130 tysięcy jest zakażonych. Wyleczyć udało się 235 tysięcy osób.