Szpital na Pomorzanach jest Szpitalem Przyjaznym Dziecku. Placówka otrzymała międzynarodowe wyróżnienie.

Oznacza to, że promuje i stosuje wszystkie zasady karmienia naturalnego niemowląt. Certyfikat został przyznany jednostce już po raz trzeci z rzędu.



Szpital Przyjazny Dziecku to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), której celem było przywrócenie prawidłowego sposobu karmienia dzieci na całym świecie.



W Polsce międzynarodowy tytuł nadawany jest przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią na pięć lat.