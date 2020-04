Świnoujście czeka na wspomnienia swoich mieszkańców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujście chce spisać wspomnienia mieszkańców miasta. To inicjatywa jednego z nich.

Z takim pomysłem pan Tadeusz Słaby zgłosił się do prezydenta Janusza Żmurkiewicza. Chodzi o to, by podzielić się historiami rodzinnymi pierwszych obywateli kurortu. Najlepiej z okresu między 1945 a 1981 rokiem. Nie muszą to być tylko nasze historie, ale również rodziny, bliskich i przyjaciół.



Maszynopis nie powinien być dłuższy niż 10 stron. Mile widziane są też zdjęcia i dokumenty. Wszystko można przesyłać na adresy mailowe: info@arka.biz.pl lub sekretariat@um.swinoujscie.pl.