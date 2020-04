Kurort Międzyzdroje? Może w czerwcu...

Dezynfekcja przystanków i kontrole wjeżdżających do miasta to kolejne kroki podejmowane przez władze Międzyzdrojów w walce z koronawirusem.

Jak zapowiada burmistrz Mateusz Bobek, na prośbę mieszkańców kontrolowane są tez place budowy.



Zgodnie z prawem nie można wstrzymać prac budowlanych, ale straż miejska i policja sprawdzają czy są tam przestrzegane zasady higieny i bezpieczeństwa.



- Patrole łączone policji i straży miejskiej w celu, by zwracać uwagę inwestorom i kierownikom odpowiedzialnym za pracowników - poinformował.



W weekendy służby sprawdzają też kto wjeżdża do miasta.



- Ma to ograniczyć ruch turystyczny; przyjazd osób z zewnątrz chcących spacerować po terenie naszej gminy. Patrząc na wydarzenia z minionych weekendów było to bardzo niepokojące, było tego zdecydowanie za dużo - dodał burmistrz Bobek.



Międzyzdroje odwołały wszystkie miejskie imprezy do końca maja. Zaoszczędzone pieniądze będą wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców.