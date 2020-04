500 masek przekazała szpitalom jedna z prywatnych firm z Dobrej. Pierwszą partię otrzymał m.in. Pomorski Uniwersytet Medyczny.

- Finalnie podzieliliśmy je w ten sposób, że 440 przekazaliśmy Uniwersytetowi Medycznemu, a 60 dotarło do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Celem jest działanie, żeby zapasy docierały do mniejszych placówek - informuje Kamil El Fray, właściciel firmy, która wyprodukowała maski.Maski-przyłbice nie mają skomplikowanej konstrukcji; materiały do ich wykonania są ogólnodostępne.- Są wykonane z najprostszych elementów bez używania zaawansowanych technik; komponentami jest m.in. przezroczysta, transparentna folia używana do bindowania. Użyliśmy jej, bo jest w standardowym rozmiarze. Jest powszechnie dostępna - dodaje Kamil El Fray.Sposób wykonania przyłbic masek z folii do blindowania i taśm transportowych firma udostępniła w internecie