Na trasy nie wyjadą "4" i "14", a linia "812" w dni powszednie w godzinach we wspomnianych godzinach będzie kursować co 10 minut. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wprowadza od wtorku zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W dni powszednie tramwaje będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.W godzinach szczytu tramwaje będą jeździły bez zmian, a w godzinach między 8:30-14:00 i między 17:00-23:00 z częstotliwością co 20 minut. We wspomnianych godzinach "jedynki" pojadą na skróconej trasie tylko do Zajezdni Pogodno. "10" do godz. 18 (poza godzinami szczytu - jak w Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie). "11" będą kursowały tylko do godziny 20.Szczegóły można znaleźć tu