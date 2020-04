Włamał się, groził nożem i okradł. Teraz złodziej stanie przed sądem

Radny Powiatu Polickiego, Adam Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym - zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wtargnął do mieszkania i groził kobiece nożem. Złodziej ze Szczecina odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło na początku roku. Do jednego z mieszkań na Niebuszewie wtargnął 24-latek. W środku była kobieta. Przystawił do jej brzucha nóż i zagroził, że ją zabije. Ukradł z domu ponad tysiąc złotych, po czym uciekł. Kobieta powiadomiła służby.



Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. Podejrzany nie był w przeszłości karany. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu od 3 do 15 lat więzienia.