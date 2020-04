Nowoczesny robot medyczny trafi do szpitala na Pomorzanach

Robot chirurgiczny da Vinci został zbudowany przez amerykańską firmę Intuitive Surgical. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Laproscopic_Surgery_Robot.

Pomorski Uniwersytet Medyczny kupi jednego z najnowocześniejszych robotów medycznych. Chodzi o da Vinci.

Będzie to możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Uczelnia na ten cel otrzymała dotację w wysokości 13 mln złotych.



Da Vinci to najwyższej klasy system urządzeń ułatwiających wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną. Pozwala na przeprowadzanie zabiegów z niespotykaną precyzją, w bardzo krótkim czasie. Dzięki takim operacjom pacjenci znacznie szybciej wracają to pełnej sprawności i krócej przebywają w szpitalu. Urządzenie trafi do szpitala na Pomorzanach.



Robot da Vinci na rynku medycznym pojawił się w 1999 roku. Obecnie na świecie podobnych urządzeń działa ponad 4 tysiące, w Europie blisko tysiąc, a w Szczecinie uruchomiony zostanie do końca tego roku.