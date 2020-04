Pijany kierowca tłumaczył, że wyskoczył do sklepu po piwo

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pijanego kierowcę i mężczyznę, który powinien siedzieć w więzieniu - zatrzymali szczecińscy policjanci podczas wzmożonych kontroli drogowych.

Funkcjonariusze prowadzą je z powodu zagrożenia koronawirusem i sprawdzają, czy kierowcy i pasażerowie trzymają się nowych obostrzeń - czyli czy między innymi rzeczywiście koniecznie musieli wyjść z domu.



Policja zatrzymała mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary w więzieniu. Jeden z kierowców miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a kolejny - pijany - tłumaczył, że wyskoczył do sklepu tylko po piwo.



Funkcjonariusze przypominają, że z domu można wyjść jedynie na krótki spacer, na zakupy, do lekarza i do pracy.