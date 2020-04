Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

38 mandatów - każdy w wysokości 500 złotych - nałożyli stargardzcy policjanci na osoby, które łamią obostrzenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem.

Do tego w siedmiu przypadkach sprawę zgłosili sanepidowi, co może się skończyć 30 tysiącami grzywny. Funkcjonariusze najczęściej karali za spotkania w grupach powyżej dwóch osób. Policjanci pouczyli również 37 osób, a w sprawie czterech skierowali wnioski do sądu o ukaranie.