GDDKiA szuka wykonawcy przejścia dla zwierząt nad autostradą

Budowa Autostrady A6. Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie Budowa Autostrady A6. Fot. GDDKiA oddział w Szczecinie Mat. GDDKiA oddział w Szczecinie

Pierwsze prace przygotowawcze zmierzające do dokończenia przebudowy części podszczecińskiej Autostrady A6 już trwają.

Lada chwila budowany będzie łącznik między jezdniami w rejonie węzła Rzęśnica, który umożliwi przeniesienie ruchu na jezdnię w stronę Świnoujścia.



Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szuka teraz wykonawcy, który po zerwaniu umowy z Energopolem Szczecin dokończy budowę przejścia dla zwierząt nad autostradą - informuje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik oddziału.



- Dokumenty postępowania zostały wysłane do publikacji do dziennika zamówień Unii Europejskiej. Także ten pozostały element do wykonania będzie dokończony zgodnie z naszymi zamierzeniami do końca tego roku - mówi Grzeszczuk.



Całą autostradą w obu kierunkach pojedziemy jeszcze przed wakacjami.