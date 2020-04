Wojsko wspiera szczeciński szpital w walce z wirusem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwie ciężarówki wypełnione środkami czystości przekazali Szpitalowi Wojewódzkiemu w Szczecinie żołnierze Wojska Polskiego.

Mundurowi z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie zorganizowali zbiórkę, między innymi ręczników papierowych, mydła w płynie czy sztućców jednorazowych.Wojsko chce w ten sposób pomóc w dobie koronawirusa pracownikom i podopiecznym placówki. To dary przekazane przez wiele osób - mówi rzecznik prasowy 12. Brygady Zmechanizowanej, kapitan Błażej Łukaszewski.- Przede wszystkim żołnierze i pracownicy 12. Brygady, a także ich rodziny, ale co jest też bardzo miłym akcentem, zdarzali się mieszkańcy Szczecina i regionu, którzy przychodzili do naszej jednostki i chcieli się przyłączyć do tej akcji. Także ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział - opowiada Łukaszewski.Każda pomoc zostanie przez nas wykorzystana - podkreśla Natalia Andruczyk ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Wybieramy środki ochrony indywidualnej. Za pieniądze, które otrzymujemy, za te darowizny, które wpływają na konto szpitala, kupujemy przede wszystkim respiratory, kardiomonitory, materace przeciwodleżynowe czy też urządzenia do dezynfekcji powietrza - mówi Andruczyk.Zbiórkę koordynowała Sekcja Wychowawcza "Błękitnej Brygady".