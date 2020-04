Posadzono już 5219 "Dębów pamięci" dla zabitych w Katyniu

Już 60 dębów upamiętniających osoby zabite w Katyniu posadziły rodziny z naszego regionu skupione w Stowarzyszeniu Katyń.

Idea jest taka, aby posadzić 21 473 dęby poświęcone każdemu zamordowanemu polskiemu oficerowi lub policjantowi - mówi Jolanta Turlińska-Kępys, prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.- Część tych dębów jest posadzonych w regionie, a część w różnych miejscach w Polsce. Tam, skąd pochodziły rodziny, lub po prostu ktoś zainteresował się posadzeniem drzewa dla kogoś z naszych członków - mówi Turlińska-Kępys.Dotychczas posadzono 5219 dębów. Nie tylko w Polsce, ale także w krajach ościennych.- Przeważnie sadzą szkoły, co też jest bardzo ważne. Bo to jest taki program edukacyjny "Katyń... ocalić od zapomnienia". I bardzo nam pomagają, zgłaszają się szkoły, które chcą posadzić "Dęby pamięci" dla konkretnych bohaterów tej zbrodni - mówi prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. To właśnie w kwietniu 1940 roku sowieci rozpoczęli rozstrzeliwanie polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach kaźni w ówczesnym Związku Sowieckich Republik Radzieckich.