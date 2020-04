Świnoujście straci 70 mln zł i będzie oszczędzać m.in. na inwestycjach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

70 mln złotych straci Świnoujście przez epidemię koronawirusa. To obliczenia władz miasta.

Szacunki powstały na podstawie różnych opłat, które nie wpłyną do kasy kurortu. Chodzi między innymi o ulgi dla mieszkańców, jakie zdecydował się wprowadzić prezydent Janusz Żmurkiewicz. To m.in. przesunięcie płatności podatku od nieruchomości, zwolnienie lub obniżenie o połowę opłat za dzierżawę terenu pod działalność gospodarczą czy brak wpływów z opłaty uzdrowiskowej i targowej.



By częściowo pokryć straty, miasto planuje zaoszczędzić 40 mln złotych między innymi na inwestycjach - zapowiada Janusz Żmurkiewicz.



- Nie przewiduję wstrzymywania inwestycji, które są już rozpoczęte i mają podpisane umowy. Te, które nie wystartowały i nie ma umów, po prostu zawieszam ich realizację. Wstrzymuję realizację Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście w tych sytuacjach, kiedy nie został on zaawansowany, w sensie choćby podpisanej umowy. Będziemy szukali dalszych przykładów, gdzie można by w tym roku dalsze ograniczenia wprowadzać - zapowiedział prezydent Świnoujścia.



Żmurkiewicz nie wyklucza, że będą potrzebne kolejne oszczędności, jeżeli np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzice czy wydziału zdrowia Urzędu Miasta zgłosi się wielu mieszkańców, którzy np. stracą pracę i będą potrzebowali pomocy.