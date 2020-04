Robot Da Vinci zapewni "zupełnie inny poziom przeprowadzania zabiegów"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To znaczący krok w poprawie leczenia pacjentów i w rozwoju naszego ośrodka - tak o zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Do szpitala na Pomorzanach trafi robot Da Vinci. To pierwszy taki sprzęt w tej części Polski, a w całym kraju jest ich zaledwie kilka. To najwyższej klasy system urządzeń ułatwiających wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną.



Pozwala na przeprowadzanie zabiegów z niespotykaną precyzją, w bardzo krótkim czasie - mówi profesor Bogusław Machaliński.



- Precyzja jest olbrzymia. Z punktu widzenia operatora to jest zupełnie inny poziom przeprowadzania zabiegów. Precyzyjny, bardzo dokładny. Ale najpierw szkolenia, żeby nasi lekarze byli mistrzami w tym, czym później będą służyć pacjentom - mówi Machaliński.



Leczeni przy użyciu robota będą pacjenci onkologiczni - dodaje rektor PUM.



- Mamy zapewnione finansowanie na 450 zabiegów. Są to dzisiaj trzy główne wskazania: raki trzonu macicy, raki jelita grubego odbytnicy oraz raki gruczołu krokowego u mężczyzn - mówi prof. Machaliński.



Pomorski Uniwersytet Medyczny na zakup robota otrzymał 13 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. By pozyskać urządzenie, uczelnia zawiązała konsorcjum z centralnym szpitalem klinicznym MSWiA w Warszawie.



Da Vinci do szpitala na Pomorzanach trafi w ciągu najbliższych tygodni. Uruchomiony zostanie do końca roku.