Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojsko, organizacje rządowe i pozarządowe oraz prywatne firmy - wszyscy pomagają szpitalowi przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

- Dla nas to sygnały wsparcia i solidarności - mówi rzecznik placówki Natalia Andruczyk. Dzięki pomocy z zewnątrz pracownicy szpitala są spokojniejsi.



- Wiemy, że w kolejnych tygodniach liczba zakażonych zwiększy się i to bardzo. Wiemy, ile pracy przed nami. Wiemy, że może być ciężko, natomiast ta pomoc z pewnością daje nam sygnały olbrzymiego wsparcia, solidarności i bodźca do działania - powiedziała Andruczyk.



Przy ulicy Arkońskiej szpital przygotował dla chorych blisko 400 miejsc. Ze wsparciem szpitala w Zdunowie - obie placówki mogą pomieścić prawie tysiąc osób - z prawdopodobieństwem obecności i z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem.