Rocznica blackoutu w Szczecinie. Mieszkańcy wspominają

Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]

To był wtorek, wcale niemroźny. Zabrakło ciepłej wody, ostygły kaloryfery. Stanęły tramwaje. Zamknięto sklepy i urzędy, a w szpitalach odwoływano zaplanowane operacje. Ciężki śnieg przewrócił w Zachodniopomorskiem słupy energetyczne i pozrywał linie wysokiego napięcia. Tak wyglądał Szczecin 8 kwietnia 2008 roku.

- Nie mieliśmy wody, więc mój brat musiał przyjechać z baniakami, żeby się umyć, ubrać i wyjść na miasto. Było dużo bezdomnych w mieście. Rodzice zapalili świece i wspominają to jako bardzo romantyczny czas - to szczecinianie, którzy wracają pamięcią do wydarzeń sprzed 12 lat.



To była największa awaria energetyczna w powojennym Szczecinie. Tysiące mieszkańców zostało pozbawionych prądu. Straty oceniano wówczas na ponad 55 milionów złotych. Prąd do mieszkań zaczął wracać po 12 godzinach, ale usuwanie skutków awarii trwało jeszcze przez wiele dni.