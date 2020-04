Lekarz na telefon. "Unikanie kolejek i ryzyka zakażenia"

Wraz z pojawieniem się koronawirusa, telemedycyna rozwija się bardzo szybko - mówili goście "Radia Szczecin na Wieczór".

- Porady lekarza przez telefon to unikanie kolejek i ryzyka zakażenia - mówi Rafał Piszczek,dyrektor jednej z największych poradni telemedycznych. - Widać z dnia na dzień, że usługi telemedyczne to rosnący trend. Należy to skorelować z tym, że coraz więcej poradni działających tradycyjnie, przestało działać, bo dostępność do lekarza pierwszego kontaktu stała się utrudniona.Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego z NFZ zaleca ograniczenie przyjęć do przychodni i zachęca do porad telemedycznych.- Prawie wszystkie podmioty, bo aż 387, uruchomiło ten produkt, czyli teleporadę w swoim zakresie świadczeń. Ponadto dodatkowo dokupiło inne możliwości komunikowania się, albo dodatkowe numery telefonów, aby pacjenci mieli łatwość dodzwonienia. Zachodniopomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje na swojej stronie internetowej i każdego dnia aktualizuje ten wykaz.Wykorzystywanie telemedycyny w opiece nad pacjentami zostało dopuszczone prawem, jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną, a rozwój telemedycyny w ramach systemu ochrony zdrowia jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).