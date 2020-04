Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Z budynku usuwana jest obecnie stolarka okienna, boazeria, drzwi, czyli wszystko to, co nie jest gruzem.

Uniwersytet Szczeciński, do którego należał dawny Dom Marynarza sprzedał budynek prywatnemu inwestorowi. Obiekt stał pusty od 2012 roku, bo nie spełnił wymogów przeciwpożarowych.



Jeszcze nie wiadomo co powstanie w miejscu, gdzie stoi Dom Marynarza. W tym miejscu według planów może powstać wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa lub mieszkalno-usługowa. Wysokość nowego budynku nie może przekraczać 26 metrów.



Dom Marynarza, który kiedyś należał do Polskiej Żeglugi Morskiej w 1972 roku dostał nagrodę architektoniczną Mister Szczecina. Wtedy pełnił funkcję hotelu dla marynarzy.