Co zrobić, żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jak informuje rzecznik naszego oddziału ZUS-u Karol Jagielski, przez pierwsze 8 dni kwietnia wpłynęło dodatkowe 4 tysiące 200 wniosków. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne wnioski o przyznanie zasiłku opiekuńczego trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

Jak informuje rzecznik naszego oddziału ZUS-u Karol Jagielski, przez pierwsze 8 dni kwietnia wpłynęło dodatkowe 4 tysiące 200 wniosków od osób, które muszą zostać w domu, aby opiekować się dzieckiem bądź osobą niepełnosprawną.



Zgodnie z marcową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.



- Został on wydłużony o kolejne 14 dni w oparciu o tzw. tarczę antykryzysową. Prawo do tego zasiłku przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat. W określonych przypadkach związanych z epidemią także rodzicom lub opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych - powiedział Jagielski.



Jak informuje Jagielski, aby otrzymać dodatkowy zasiłek, wystarczy złożyć u pracodawcy "oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem". Osoby prowadzące własną działalność mogą to zgłosić ZUS przez internet.