Ostrzeżenie przed domowymi testami na koronawirusa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce zaapelował do społeczeństwa, aby nie kupować testów na COVID-19 do samodzielnego stosowania w warunkach domowych.

Tymczasem do naszych mieszkańców trafia oferta telefoniczna.



- Odnośnie testów na koronawirusa jest pani zainteresowana? - pyta pani z Geriatrycznego Centrum Medycznego.



- Państwo na swojej stronie piszą, że w 15 minut mogę dostać wynik, tak? - pyta reporterka Radia Szczecin.



- To jest około 15 minut. Do maksymalnie 30 i jest wynik, ponieważ są to testy przesiewowe, do samodzielnego wykonania w domu - tłumaczy pani z Geriatrycznego Centrum Medycznego.



Lekarz rodzinny Wiesława Fabian przestrzega przed takimi ofertami.



- W Polsce absolutnie nie ma żadnych testów, które mogłyby być stosowane w warunkach domowych. Do rozpoznania, czy jest infekcja koronawirusowa, służą testy PCR, które są wykonywane w szpitalach. Tym kieruje zawiaduje szpital i Powiatowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna, to oni kwalifikują pacjentów - tłumaczy Fabian.



Potwierdza to także rzecznik szczecińskiej policji, Mirosława Rudzińska.



- Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby była możliwość wykonania takich testów. Można je robić tylko w wyznaczonych laboratoriach, które przede wszystkim dysponują taką możliwością. I to jest wszystko nadzorowane przez publiczną służbę zdrowia - mówi Rudzińska.



Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce Grzegorz Cessak także podkreśla, żeby nie ulegać nieuczciwym ofertom.