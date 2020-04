Nurkowie wydobyli brytyjskie bomby z dna Odry Zachodniej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy brytyjskie bomby fosforowe wydobyto z dna Odry Zachodniej na podejściu do portu w Szczecinie.

Każda z nich miała po 14 kilogramów. Bomba fosforowa po eksplozji powoduje pożary.



Na czas akcji wstrzymano ruch statków na torze wodnym do Szczecina. Operację wydobycia niewybuchów przeprowadziła Grupa Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. Bomby znaleziono na wysokości Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, która znajduje się na szczecińskim Gocławiu.



W najbliższym czasie spodziewane są kolejne akcje oczyszczania toru wodnego z niewybuchów. Prace są prowadzone w ramach przygotowywania toru do pogłębienia do 12,5 metra.



Nadal też nie wydobyto największej znalezionej na torze bomby tzw. Tallboya, który waży ponad 5300 kilogramów. Prace przygotowujące operację usunięcia tego niewybuchu są w toku.