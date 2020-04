Fot. pixabay.com / KlausHausmann (CC0 domena publiczna)

Do zachodniopomorskich szpitali trafiły środki ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych. To między innymi półmaski i maski, kombinezony ochronne, rękawiczki i ochraniacze na buty.

Największa pula trafiła do szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. To między innymi 2100 masek z filtrem FFP2, 5 tys. masek jednorazowych i tysiąc kombinezonów ochronnych.



Środki ochrony osobistej rozdysponowano też do 29 innych szpitali na terenie województwa.