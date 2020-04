8.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień dwudziesty czwarty - Kto dogoni psa [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Podobno jest najlepszym przyjacielem człowieka. Tak przynajmniej twierdzi człowiek. W obecnych czasach coś w tym musi być. Spacer z psem nie łamie bowiem antywirusowych obostrzeń.

Cześć. Nazywam się Kreska. I zostawmy już to moje imię, bo imion się nie wybiera. Dobrze o tym wiecie Pulcheriuszu i Adalio. Jest jak jest. Przyzwyczaiłam się. Jak będziecie oglądać film, to ja jestem ta czarna, oprowadzam was po swoich rewirach.



Muszę przyznać, że coś się ostatnio zmieniło. Zazwyczaj to ja musiałam przychodzić i prosić, aby ktoś się zlitował i zabrał mnie z tych czterech ścian w których mieszkam. Czasami doprosić się nie mogłam, bo zawsze było coś ważniejszego. I oto pstryk... Jakieś trzy tygodnie temu wszystko się zmieniło. Są dni kiedy nie dadzą pospać. I trzeba wychodzić i snuć się po ulicach. Też tak macie?



Nie wiem jak wy, ale ja czasami podsłuchuję swoich ludzi. I podobno, te częste spacery, to przez jakiegoś wirusa. Bo podobno tylko do pracy, do apteki, do sklepu no i z nami ludzie mogą wychodzić.

Miałam kiedyś takiego kumpla na podwórku. Też był Wirus. Ale ostatnio gdzieś się wyprowadził i przyszedł ten nowy. Nie widziałam go, ale wszyscy o nim mówią. Tylko pewnie, jeżeli to pies, to się nie zaprzyjaźnimy. Bo on jakiś z wyższych sfer podobno. Koronę ma i te sprawy. A czort z nim (bo przecież, nie pies).



Kiedy tak wyprowadzam już swoich ludzi (też wam się czasami nie chce?) to widzę mnóstwo dawno nie oglądanych znajomych. A to Wigana zza rogu, Czelsi z klatki obok, a nawet Astona i jego siostrę Wilę z sąsiedniej ulicy. Nigdy tak często się nie spotykaliśmy. Teraz jest jak widać nasz czas.



Może byłby jeszcze bardziej nasz, gdyby nie to, że w większości musimy spacerować po chodnikach. No tak! Bo od jakiegoś czasu nie wolno do lasu, czy parku. Nie rozumiem tego. Ale podobno przepis jest przepisem. Zarządzenie, zarządzeniem. Chciałoby się dopowiedzieć logika, logiką, ale jak spojrzałam na minę mojego pana, to on też za wiele nie rozumie. Nie ma logiki, jest konieczność.



No i są też awantury. Mamy na dzielni kilku takich pieniaczy. Pies chce sobie przejść spokojnie, a ci już wyskakują. "Hej czarna, ale ci się przytyło", "Dokąd idziesz? I tak się zgubisz", "I kogo ty masz na tej smyczy", "Pożycz piątaka!" - i tak aż im pies nie zejdzie z oczu. Najgorsi są tacy, co to mieszkają za płotem. No na nich nie ma siły. Odważni, bo zamknięci, lepsi bo ogródek mają. Ale co oni wiedzą o życiu? Ciekawe czy wiedzą dokąd jeździ tramwaj numer trzy. Ja wiem. Do lasu. Zamkniętego dla zwiedzających, jak muzeum w poniedziałki.



Kończę, bo znowu trzeba iść. Kiedyś było przed pracą i po pracy. Teraz widzę że jest i w trakcie. Pracuje człowiek zdalnie przy komputerze, odbywa te narady i zebrania, tworzy i kombinuje (oj, jak bardzo czasami kombinuje...). I nagle zryw. I trzeba biec, bo szef z drugiej strony internetu ma lunch, a koleżanka akurat wzięła Pimpusia i wyszła z nim na dwór lub na pole (Pimpuś przyjechał z Krakowa i zawsze szczeka, że on na pole wychodzi).



I tak stoimy dziesięć minut, trzy metry od siebie. Panie się drą omawiając kolejny odcinek serialu, edycję kremu do rąk, postępów w pracy i co ta Zośka (wyobraża sobie, myśli, robi, knuje...).



A po południu przyjdzie pan. I znowu pójdziemy. Tym razem będzie sporo do wąchania, bo przyszła już chyba prawdziwa wiosna. I tak będziemy chodzić przez jakiś czas i wąchać. A potem wrócimy.

Pani powącha pana i znowu wyjdziemy. Z panem, albo z panią. Zależy kto w tej atmosferze szybciej smycz chwyci. Tylko drzwi się nieco głośniej zamkną. Ludzie mówią na to: trzasnęły. Wiosna, panie sierżancie! Jak co roku. Tylko w poprzednich latach nie zawsze brali mnie ze sobą... Po godzinie wrócimy i znowu zaczną się śmiać i przekomarzać. Nie zrozumiem tych ludzi.



Ale niech to się już skończy. Bo łapy bolą.