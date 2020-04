Goście RSnW: święta mamy przeżywać duchowo

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

To będą inne święta, ale może przez to bardziej duchowe - oceniają goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Choć dla osób religijnych, które także wcześniej głęboko przeżywały Wielkanoc, obecne obostrzenia nie zmieniają wiele - powiedział filozof i etyk ks. prof. Andrzej Kobyliński.



- Być może jest problem z osobami, które traktują religię trochę tak po macoszemu, powierzchownie. Jeśli ktoś w przeszłości podchodził dość banalnie do kwestii religijnych, to w tym roku brak pewnych obrzędów może sprawić, że ta oziębłość będzie jeszcze większa - mówił Kobyliński.



Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze względu na święta nie przestrzegał restrykcji i spotykał się np. w dużym gronie - dodał prof. US Bogdan Matławski, etnolog kulturoznawca.



- Ważniejsze będzie i chyba o to chodzi, żebyśmy duchowo przeżywali. Ta duchowa łączność wynagrodzi nam wszystko. Bo jeśli chodzi o obrzędy i tradycję, to jest nią zbiorowa mądrość wielu poprzednich pokoleń. My, jako nosiciele tradycji, jej strażnicy, jesteśmy ludźmi rozumnymi i wiemy, że trzeba się stosownie do obecnej sytuacji zachować - mówił Matławski.



Z rekomendacji ministra zdrowia jasno wynika, że czas zbliżających się świat nie może oznaczać rezygnacji z przyjętych obostrzeń. Oznaczałaby to bowiem nawet o 50 proc. więcej zachorowań na koronawirusa.