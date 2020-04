Wielki Czwartek, czyli pamiątka ustanowienia kapłaństwa i eucharystii

W Kościele Katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne. To trzy święte dni, które symbolizują Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii, czyli Komunii Świętej.Liturgia, którą kapłani będą odprawiać wieczorem w parafiach jest pamiątką ostatniej wieczerzy Chrystusa.- Zasiadając między apostołami wypowiada znamienne słowa, łamiąc chleb mówi: Bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało", podając im wino mówi: "Bierzcie i pijcie, to jest moja krew". "To czyńcie na moją pamiątkę". Niesamowity moment uczynienia apostołów kapłanami. Moment, w którym przekazuje nam najpiękniejszy dar eucharystii, którą możemy później sprawować codziennie - mówi ks. Adam Krzykała, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ładzinie, koło Wolina.Ze względu na zaostrzenia związane z epidemią koronawirusa nie będzie obrzędu obmycia nóg 12 mężczyznom, który jest pamiątką obmycia nóg 12 apostołom przez Jezusa w Wieczerniku. W mszy również, poza służbą liturgiczną, która jest sprawowana przy ołtarzu, w kościele może być maksymalnie pięć osób.W Bazylice Archikatedralnej liturgia Wielkiego Czwartku rozpocznie się o godz. 19.15 Transmisja na stronie internetowej. Wcześniej - o godz. 10 - w katedrze metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga odprawi Mszę Krzyżma Świętego, na której poświęci oleje używane przez cały rok m.in. w sakramencie bierzmowania czy namaszczenia chorych. Kapłani odnowią wtedy też swoje przyrzeczenia.