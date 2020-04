Politechnika drukuje przyłbice ochronne

Sprzęt ochronny przeciw koronawirusowi prosto z drukarek 3D Politechniki Koszalińskiej. Powstało już ponad 1200 przyłbic.

Trafiły m.in. do szpitali w Koszalinie, Kołobrzegu i Sławnie, do koszalińskiej i kołobrzeskiej policji oraz strażaków z Kołobrzegu i Gościna. Sprzęt drukowany jest za darmo. Produkcja idzie pełną parą.- Uruchomiliśmy 30 drukarek, stąd produkcja osiągnęła poziom ponad 100 sztuk dziennie. Jedna przyłbica, dobrze wydrukowana to jest 3 godziny. Przy szybkiej akcji, kiedy jest potrzeba przyspieszenia - możemy jedną wydrukować w 40 minut. Zamówień jest bardzo dużo, na razie nie nadążamy - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin profesor Tomasz Królikowski, szef Centrum 3D.W Centrum wydrukowanych zostanie jeszcze półtora tysiąca przyłbic - dodaje profesor Królikowski.W Politechnice drukowane są też specjalistyczne zawory i przejściówki do masek dla ratowników medycznych i strażaków. Sprzęt powstaje dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i firm.