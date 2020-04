Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świdwińscy urzędnicy apelują o pomoc uczniom, którzy nie mają sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej.

Władze miasta proszą o przekazywanie komputerów, które komuś już nie są potrzebne.

Trafią one do świdwińskich podstawówek.



Ważne, aby był to sprawny sprzęt, który może połączyć się z internetem. O szczegóły można pytać w Urzędzie Miasta w Świdwinie.