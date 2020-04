Groził ekspedientce nożem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Napadł na sklep z nożem w ręku - grozi mu teraz 15 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w Świnoujściu.

Zamaskowany 33-latek wtargnął do jednego ze sklepów, groził ekspedientce, ukradł z kasy blisko dwa tysiące złotych i uciekł.



Kilkanaście godzin później zatrzymali go policjanci. Mężczyzna usłyszał już zarzut dokonania rozboju, o jego dalszych losach zadecyduje sąd, który rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.