Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na terminalu promowym w Świnoujściu samochody ciężarowe odprawione są na bieżąco. Część kierowców, którzy często korzystają z promów do Szwecji, narzeka jednak na warunki panujące na pokładach statków.

- Płynę do Szwecji do Trelleborga, skąd później jadę do Norwegii - mówi pan Grzegorz. - Nawet obsługa mówi, że nie ma płynów, kierowcy są wpuszczani do stołówki razem. Nie działo się to tak, jak powinno.



- Wygląda to różnie - przyznaje pan Jacek. - Niby są jakieś obostrzenia. Akurat na promach TT-line są jednoosobowe kajuty. No ale, wiadomo wyganiają, bo chcą posprzątać. Kierowcy tłoczą się na korytarzach na pokładach zewnętrznych, przy papierosie.



- Słyszałem, na innej linii. Ja na szczęście tą linią nie pływam w czasach pandemii, ale słyszałem - dodaje inny kierowca.



Na terminalu ruch odbywa się bez zakłóceń. Nie ma kolejek.