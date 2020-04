Sławno: Maseczki i środki do dezynfekcji. Służby dostaną jako pierwsze

W pierwszej kolejności maseczki trafią do służb medycznych i mundurowych. Otrzymają one także płyny do dezynfekcji rąk i podłóg. Fot. slawno.pl

11 tysięcy maseczek ochronnych trafi do Sławna. Pierwsza partia - półtora tysiąca - już dotarła do miasta.

W pierwszej kolejności trafią one do służb medycznych i mundurowych. Otrzymają one także płyny do dezynfekcji rąk i podłóg. O zakupie środków zdecydowały władze miasta. Urzędnicy zorganizowali również trzy zespoły, które zajmą się szyciem masek i kombinezonów ochronnych.



30 osób będzie pracować w Przedszkolu Miejskim nr 4, Miejskiej Bibliotece Publicznej i świetlicy środowiskowej.



Na razie samorządowcy planują, że akcja potrwa do czerwca.